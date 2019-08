Atalanta, squadra di nuovo in campo: assente solo Castagne

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

I nerazzurri, che ieri hanno usufruito di un giorno di riposo, sono tornati ad allenarsi questo pomeriggio al centro Bortolotti di Zingonia.

Mister Gian Piero Gasperini ha lavorato con la squadra al completo, ad eccezione di Castagne che ha proseguito con il programma di riabilitazione. Per tutti gli altri esercizi in palestra, lavoro sul campo e parti. Domani, sempre a Zingonia, allenamento a porte chiuse, mentre domenica mattina è in programma una partitella in famiglia a porte aperte.