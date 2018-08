Atalanta, squadra già in campo: Palomino e Tumminello a parte

© foto di Insidefoto/Image Sport

Archiviata la vittoria sul Frosinone, l'Atalanta è già tornata al lavoro questa mattina per preparare l'andata dei play-off di UEFA Europa League 2018-2019 che vedrà i nerazzurri impegnati contro il Copenaghen giovedì al Mapei Stadium di Reggio Emilia (fischio d'inizio alle ore 20). Carichi di lavoro differenziati in base al minutaggio di ieri per Gomez e compagni. A parte Palomino e Tumminello. Domani è prevista una seduta di allenamento a porte chiuse al Centro Bortolotti che precederà la partenza per il ritiro di Reggio Emilia.