Atalanta, squadra in campo in vista della Sampdoria

Pasqua a Zingonia per Gomez e compagni che, dopo aver battuto ieri l’Udinese allo stadio di Bergamo, questa mattina hanno subito ripreso ad allenarsi per preparare Atalanta-Sampdoria, recupero della ventisettesima giornata di serie A, in programma martedì alle 18,30.

Mister Gasperini, nella seduta diretta oggi al centro Bortolotti, ha lavorato con la squadra divisa in due gruppi: allenamento defaticante per chi ha giocato ieri; esercizi in palestra, lavoro con la palla e partitella su campo ridotto per gli altri.

Domani, sempre a Zingonia, allenamento di rifinitura a porte chiuse.