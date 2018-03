Atalanta, squadra in due gruppi nell'allenamento odierno

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ultime sull'Atalanta, riportate dal sito ufficiale della Dea. Ultimi allenamenti prima della gara casalinga contro l’Udinese, in programma sabato alle 15. Mister Gian Piero Gasperini oggi ha diretto una seduta al centro Bortolotti di Zingonia, lavorando con la squadra divisa in due gruppi. Carichi ridotti per chi è rimasto a Bergamo ad allenarsi durante la sosta; esercizi in palestra, tecnica, tattica e partitelle su campo ridotto per gli altri. Domani allenamento di rifinitura a porte chiuse.