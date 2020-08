Atalanta, striscione degli ultras: "Sogno vissuto a metà. Grazie ragazzi per aver onorato la città"

I tifosi dell’Atalanta hanno esposto un lunghissimo striscione in città alta per ringraziare la squadra nerazzurra per quanto fatto in questa stagione specialmente in Champions League, dove ieri è arrivata un’amara eliminazione ai quarti di finale per mano del PSG. “Un calcio che si doveva fermare, un sogno vissuto a metà. Grazie ragazzi per aver onorato il nome di questa città!”, questa la scritta degli ultras atalantini.