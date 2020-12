Atalanta, striscione dei tifosi con abbraccio Gomez-Gasperini

Davanti a sede Atalanta, dopo diverbio contro il Midtjylland

(ANSA) - BERGAMO, 08 DIC - "Insieme abbiamo scritto la storia, uniti conquisteremo la gloria". Così recita uno striscione appeso all'inferriata a destra del cancello d'ingresso del Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia, sede dell'Atalanta, con la foto di un abbraccio di Gian Piero Gasperini ad Alejandro Gomez. L'allenatore e il capitano avevano avuto un diverbio in campo e nell'intervallo della partita di Champions League contro il Midtjylland il primo dicembre scorso, quando l'argentino s'era rifiutato di allargarsi a destra. Il 'Papu', su decisione del tecnico, non ha preso parte alla trasferta di Udine, con partita poi rinviata per pioggia, insieme a Josip Ilicic. Il cartellone con la foto dei due è stato sovrapposto stamattina al preesistente drappo "Sempre con te - orgogliosi di voi" presente da settimane. La squadra sta finendo di allenarsi per partire nel primo pomeriggio alla volta di Amsterdam, dove domani sera incontrerà l'Ajax nella sesta e ultima partita del Gruppo D di Champions League. (ANSA).