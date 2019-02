Fonte: atalanta.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Archiviata l'andata delle semifinali di Coppa Italia, squadra subito al lavoro questa mattina al Centro Bortolotti in vista della seconda sfida in pochi giorni alla Fiorentina, attesa a Bergamo domenica alle 18 per la 26ª giornata della Serie A TIM 2018-2019.

La squadra ha lavorato divisa in due gruppi in base al minutaggio di ieri. Scarico per chi ha giocato a Firenze, mentre per gli altri palestra, lavoro con la palla e partitelle. Gosens si è allenato col gruppo che non ha giocato nella partita di coppa. Lavoro differenziato per Varnier. Domani è in programma un allenamento a porte chiuse, sempre al Centro Bortolotti.