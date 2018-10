Atalanta, terapie per Masiello. Zapata aumenta i carichi di lavoro

Fonte: atalanta.it

Continua la preparazione a Zingonia in vista della ripresa di campionato che vedrà i nerazzurri impegnati allo stadio Bentegodi di Verona contro il ChievoVerona domenica 21 ottobre. Questo pomeriggio allenamento sul campo 1 del centro Bortolotti. Terapie e palestra per Masiello, differenziato per Zapata che sta gradualmente aumentando i carichi di lavoro. Sempre assenti i quindici giocatori impegnati con le rispettive nazionali.