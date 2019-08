Atalanta, testa alla SPAL: assente solo Timothy Castagne

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Atalanta in campo per preparare al meglio l'esordio in campionato contro la SPAL. Gasperini avrà a disposizione tutti gli effettivi, a meno dell'infortunato Timothy Castagne: il belga sta recuperando dopo l'intervento al menisco. Tutto risolto per l'ucraino Malinovskyi, tornato a disposizione del tecnico nerazzurro.