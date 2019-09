© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mentre l'Atalanta inizia a preparare la gara contro il Genoa con il rientro dei nazionali, Gian Piero Gasperini presto potrebbe riavere due pedine importanti per la sua Dea. Si tratta, come riporta Tuttosport, di Rafael Toloi e Timothy Castagne. Entrambi ieri hanno effettuato allenamento differenziato con l'obiettivo di rientrare in gruppo già nei prossimi giorni dopo aver superato i rispettivi problemi fisici.