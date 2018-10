Fonte: atalanta.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo i due giorni di riposo concessi dal tecnico nerazzurro sabato scorso, Gomez e compagni sono tornati ad allenarsi al centro Bortolotti di Zingonia in vista del prossimo impegno di campionato, che vedrà l’Atalanta affrontare il Chievo allo stadio Bentegodi (domenica alle 15). Gian Piero Gasperini oggi ha potuto contare anche su Berisha, Djimsiti, Mancini, Pessina, Reca e Valzania. Dopo una sessione di esercizi in palestra, la seduta è proseguita con una partitella in famiglia sul campo principale del centro sportivo. Masiello ha proseguito con il programma di lavoro personalizzato.