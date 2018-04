Atalanta tra squalifiche e ko: contro l'Inter sarà l'ora di Cornelius

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto sull'infermeria di casa Atalanta. Petagna sarà squalificato contro l'Inter e difficilmente Ilicic sarà a disposizione. Per questo, in vista del 'derby nerazzurro', è atteso Cornelius dal 1'. Sempre out Spinazzola, in dubbio c'è anche Caldara con Mancini e Palomino pronti a prenderne ancora il posto.