Atalanta, tripletta di Tumminello in amichevole

Fonte: atalanta.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ripresa degli allenamenti a Zingonia dopo il posticipo di ieri sera con il Napoli. Lavoro in palestra e sul campo per chi ha giocato in campionato, differenziato per Toloi e Varnier, mentre gli altri hanno disputato sul campo principale del Centro Bortolotti una partita d'allenamento contro il Villa Valle, formazione che milita in Serie D. Tripletta di Tumminello e rete di Pessina.

ATALANTA-VILLA VALLE 4-1

Reti: 4' p.t. Pessina, 32', 35' e 45' p.t. Tumminello, 31' s.t. Vitali (VV).

Atalanta: Gollini (11' s.t. Rossi), Castagne, Bettella, Okoli (1' s.t. Del Prato), Ali Adnan, Peli (1' s.t. Cambiaghi), Pessina (16' s.t. Kulusevski), Pašalić, Valzania (11' s.t. Barrow), Reca (11' s.t. Okoli; 16' s.t. Colpani), Tumminello (16' s.t. Babbi). All. Gasperini.

Villa Valle: C. Lazzarini, Ravasio, Tarchini, Mazza, M. Lazzarini, Valli, Bollini, Mammetti, Corti, Sonzogni, Del Carro. Nel corso della gara sono entrati Esposito, Sala, Baggi, Vitali, Bance, Campisi, Donadoni, Picozzi, Todeschini, Ferrè, Signorelli. All. Mussa.