In vista big match contro Inter, 6 a 1 alla Tritium

(ANSA) - BERGAMO, 08 GEN - Duvan Zapata torna a segnare a più di tre mesi dall'ultima volta, nel 3-1 al Lecce il 6 ottobre scorso, ma solo nella sgambata (da lui giocata per intero) della prima sessione settimanale in preparazione all'Inter. L'Atalanta con una sua tripletta ha battuto per 6-1 la Tritium dell'ex Marco Sgrò nella partita d'allenamento disputata oggi pomeriggio alla ripresa del lavoro al Centro Sportivo Bortolotti in vista della sfida all'Inter di sabato sera. A segno nel primo tempo Colley al 18' di piatto su angolo di Malinovskyi, al 22' e al 28' il colombiano su velo di Colley e in tap in su tiro respinto di Masiello, quindi Pasalic (31') con inserimento e diagonale sinistro. Nella ripresa chiudono Piccoli (11') su servizio di Ruggeri, lo stesso Zapata al 17' su schema Brogni-Castagne e Siciliano per i trezzesi al 25'. Disputati due tempi da 40 e 27 minuti. Non hanno giocato i titolari di lunedì pomeriggio col Parma. (ANSA).