Non solo Napoli-Barcellona, sorteggio in salsa spagnola anche per l'Atalanta, che agli ottavi di finale di Champions si confronterà col Valencia. "Una sfida molto aperta con tante possibilità di accedere ai quarti di finale per la squadra di Celades", questo il commento sulla sfida con la Dea da parte della più celebre testata sportiva valenciana, Superdeporte, nella sua edizione online.