© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il venerdì si è aperto con una bella notizia: Hans Hateboer infatti è stato convocato nella nazionale olandese e raggiunge così nel ritiro orange Marten de Roon. In programma Olanda-Germania il 24 marzo ad Amsterdam, partita valida per il Gruppo C delle qualificazioni agli Europei. Salgono così a tredici i giocatori della prima squadra impegnati in questi giorni con le rispettive nazionali.