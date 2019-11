© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Questo pomeriggio, sul campo principale del centro Bortolotti di Zingonia, mister Gian Piero Gasperini ha diretto una seduta d’allenamento in vista della gara casalinga contro il Cagliari, in programma al Gewiss Stadium domenica alle 12,30. Il programma dell’allenamento dell'Atalanta - riporta il sito ufficiale del club - prevedeva esercizi in palestra, lavoro con la palla e tattica. Duvan Zapata ha proseguito con il lavoro personalizzato. Domani, sempre a Zingonia, allenamento di rifinitura a porte chiuse.