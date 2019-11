© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Si avvicina il rientro di Duvan Zapata. Come riportato da La Gazzetta dello Sport di questa mattina in casa Atalanta aumentano le speranza di vedere il colombiano convocato per la gara di mercoledì contro il Manchester City in Champions League. Nella giornata di oggi il colombiano si sottoporrà a un'ecografia di controllo per verificare la cicatrizzazione del muscolo lesionato e successivamente sapremo se Gasperini potrà tornare a puntare su di lui.