Athletic, Ziganda: "Io il principale responsabile. Testa al derby"

© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

José Angel Ziganda, tecnico dell'Athletic Bilbao, ha così commentato il tonfo interno dei baschi contro il Levante: "È difficile da spiegare, è una stagione che non sta andando bene. Fatichiamo a giocare in casa. Abbiamo iniziato bene, con il gran gol di Raul Garcia. Poi abbiamo continuato ad attaccare, e abbiamo subito un paio di contropiedi. Si giocavano tanto e hanno fatto una buona partita, noi non siamo riusciti a ricompattarci. Sono cosciente della mia posizione, quando le cose non vanno bene diventa difficile. Adesso c'è il derby (contro la Real Sociedad, ndr), dovremo fare una grande partita. Mi considero il principale responsabile".