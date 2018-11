Atl. Madrid, Juanfran: "Tra Messi e CR7 preferisco la Pulce, ha qualcosa in più"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il giocatore dell'Atletico Madrid, Juanfran in un'intervista concessa a El Larguero ha parlato di Messi e Cristiano Ronaldo ammettendo di preferire il primo: "Per me Messi è il migliore, l'ho sempre detto. Lui e Cristiano hanno fatto la differenza, ma Leo ha sempre avuto qualcosa in più. Lo rispetto molto, sul campo puoi dargli dei calci e non si lamenta così tanto".