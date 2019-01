© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Diego Simeone aveva mostrato il suo malcontento dopo l'uscita dalla Copa del Rey contro il Girona dichiarando: "A volte si gioca bene e non si passa. Preferisco giocar male e passare sempre". Diego Latorre, ex giocatore di Fiorentina e Boca Juniors ed ora uno dei più apprezzati commentatori del Sudamerica ha criticato questo atteggiamento. "Se preferisce giocare male e passare dovrebbe anche pensare un'altra cosa: il risultato non si sceglie, è un desiderio. Certi discorsi sbagliati hanno fatto presa nella testa della gente".