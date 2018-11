Atl. Madrid, Simeone: "Giocato da squadra. Griezmann è fantastico"

Una vittoria che riscatta il poker subìto all'andata, l'Atletico Madrid batte 2-0 il Borussia Dortmund nella quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Al termine del match, il tecnico degli spagnoli Diego Pablo Simeone ha commentato il successo del Wanda Metropolitano: "Sono molto soddisfatto per come abbiamo giocato: da squadra. Quando tutti tirano fuori il massimo, significa che abbiamo una nostra identità. Oggi i ragazzi lo hanno dimostrato", ha dichiarato il Cholo come si legge sul sito della Uefa.

Sulla qualificazione: "Ci sono ancora due partite e sei punti a disposizione: dobbiamo continuare a giocare bene nell'ottica di conquistarli perché nulla ci è ancora garantito".

Su Griezmann: "E' in forma smagliante, è stato fantastico nella scorsa stagione e lo è ancora. Sa cosa fare e si rende sempre pericoloso. Tutta la squadra è stata brillante, dobbiamo continuare così".

Sull'infortunio di Gimenez: "Non so ancora cosa abbia, aspettiamo il responso medico. Sono soddisfatto di come lo abbia sostituito Montero, è un bravo difensore ed è un messaggio per tutti: la prima squadra può sembrare lontana e invece devi sempre farti trovare pronto".