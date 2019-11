© foto di Imago/Image Sport

Tegola per l'Atletico Madrid di Diego Simeone. Confermate le indiscrezioni: Diego Costa sarà operato domani per un'ernia e starà fuori 3 mesi. L'attaccante spagnolo, che si era recato in Brasile per consultare un medico di sua fiducia, è già tornato a Madrid, dove sarà sottoposto all'intervento.