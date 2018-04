Atletico, Griezmann: "Gara matta, ora vittoria in casa per la finale"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Dopo il match pareggiato contro l'Arsenal, parla l'attaccante dell'Atletico Madrid, Antoine Griezmann. Queste le sue parole: "Sì, non è stata una buonissima gara, è stata una partita un po' pazza. Ora daremo tutto per conquistare la finale davanti ai nostri tifosi. Sappiamo soffrire anche in dieci e siamo riusciti a segnare sfruttando i loro errori".