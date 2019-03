© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il capitano dell'Atletico Madrid Diego Godin sarà regolarmente in campo dal primo minuto contro la Juventus nel ritorno degli ottavi di finale di Champions. Il giocatore Colchoneros non ha rischiato niente nel corso del weekend, giocando solo 15 minuti contro il Leganes e puntando con decisione alla titolarità contro i bianconeri. Simeone conosce l'importanza della sua presenza in campo e la volontà dello stesso uruguaiano che non resterebbe fuori dai giochi neanche se legato alla panchina. A riportarlo è Tuttosport.