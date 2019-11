Il tecnico dell’Atletico Madrid Diego Simeone ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani all’Allianz Stadium contro la Juventus. I recuperi di Joao Felix e Thomas Lemar sono sicuramente le novità più importanti, out invece José Gimenez, che era rientrato in gruppo nell’ultimo allenamento ma non è stato considerato recuperato al 100%. Di seguito le scelte del Cholo:

Portieri: Adan, Oblak, Alex.

Difensori: Arias, Lodi, Felipe, Hermoso, Trippier.

Centrocampisti: Thomas, Koke, Saul, Lemar, Llorente, Herrera, Vitolo, Toni Moya.

Attaccanti: Joao Felix, Morata, Correa, Saponjic.