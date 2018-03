Atletico, Oblak verso il forfait con la Lokomotiv Mosca

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato da Marca, il portiere dell'Atletico Madrid Jan Oblak non dovrebbe scendere in campo nel match di andata degli ottavi di finale tra la squadra di Simeone e la Lokomotiv Mosca. Lo sloveno dovrebbe essere sostituito da Werner ed è in dubbio anche per il prossimo match di campionato contro il Celta Vigo.