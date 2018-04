Atletico, Simeone: "Preoccupato per Diego Costa"

© foto di J.M.Colomo

A Sky Sport, dopo la gara contro lo Sporting, parla l'allenatore dell'Atletico Madrid, Diego Pablo Simeone: "Sono un po' preoccupato per gli infortuni, soprattutto per quello di Diego Costa. Abbiamo sofferto, sapevamo di doverlo fare, però non così. Lo Sporting ha giocato un gran primo tempo, noi meglio nella ripresa. Avevamo preparato una partita diversa, meno precisione nella prima parte, potevamo essere più concentrati. Nel secondo tempo abbiamo creato e sfiorato il gol".