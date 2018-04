Atletico, Simeone: "Zero a zero risultato più giusto. Guardiamo avanti"

© foto di J.M.Colomo

Diego Simeone ha parlato in zona mista dopo il pari interno contro il Betis. Il Cholo si è così espresso nell'intervista andata in onda su Fox Sports: "È stata una partita dura, contro un avversario che sta passando un buon momento. Sono migliorati in fase difensiva, è una delle loro migliori stagioni negli ultimi anni. Abbiamo giocato bene, è stata una partita intensa, avrebbe potuto vincere chiunque. Volevano vincere entrambe, siamo stati vicini a segnare, abbiamo preso un palo, poi un'altra occasione con Vitolo. Credo che lo zero a zero sia il risultato più giusto. Mancano ancora tante giornate, bisogna andare avanti, perché Real e Siviglia spingono. Dobbiamo fare più punti possibili in questo finale di stagione. Le scelte di stasera sono legate all'esigenza di mettere gente fresca, siamo pochi, dobbiamo fare attenzione e gestirci bene, pensando di arrivare in fondo a tutte le competizioni. Giovedì? Dobbiamo preparare la partita, sarà una gara difficile, contro un ottimo avversario e in un grande stadio".