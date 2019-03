Atletico, tre out contro il Leganes: guai fisici per F. Luis, Lucas e Costa

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sono 18 i convocati di Diego Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid prossimo avversario della Juventus in Champions League, per la gara di campionato contro il Leganes. Out gli squalificati Godin e Koke, ma anche Filipe Luis, Lucas Hernandez e Diego Costa. Tutti e tre dovrebbero rientrare però contro i bianconeri.

Portieri: Adan, Oblak.

Difensori: Arias, Savic, Juanfran, Gimenez, Solano, Alberto Rodriguez.

Centrocampisti: Thomas, Saul, Lemar, Rodrigo, Vitolo.

Attaccanti: Griezmann, Kalinic, Correa, Morata, Joaquin.