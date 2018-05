Audero a Buffon: "Per descriverti bastano i numeri. Sei unico"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Emil Audero, attuale portiere del Venezia, ha voluto dedicare un messaggio al portiere bianconero Gianluigi Buffon, alla sua ultima partita in bianconero. Ecco il messaggio. "Prima o poi doveva capitare, in un modo o nell’altro ma sarebbe accaduto. Ti prepari psicologicamente ma per quanto pronto sia ad affrontare questo enorme cambiamento non lo sarai mai veramente fino in fondo. Sono nato con te, rubandomi l’attenzione in particolare con quel mondiale 2006, sono cresciuto con te a un centinaio di metri in quel di Vinovo, e ho avuto la fortuna di condividere le mie più grandi soddisfazioni sempre con te a fianco. A descriverti bastano i numeri e l’immenso rispetto che le persone hanno nei tuoi confronti. Grazie. Immenso. Semplicemente Unico, semplicemente Gigi".