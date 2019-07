Audi Cup: alle 18.00 Real-Tottenham su Sportitalia. Poi il Bayern

Fonte: Sportitalia

© foto di Imago/Image Sport

Lo spettacolo dell’AudiCup sbarca su Sportitalia (canale 60 dtt). Due partite in programma per il pomeriggio di oggi, con il Real Madrid di Zidane che apre le danze alle 18.00 contro il Tottenham di Mauricio Pochettino. A seguire l’altra grande sfida tra Bayern Monaco e Fenerbahce sempre in diretta su Sportitalia. Una competizione che metterà in mostra gli ultimi colpi di mercato messi a segno dalle squadre coinvolte e che alza l’asticella della difficoltà in vista dell’inizio della stagione. Nella giornata di domani previste le finali per il terzo e quarto posto oltre al match che decreterà il vincitore della competizione.