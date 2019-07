Audi Cup: diritti assegnati in esclusiva a Sportitalia

© foto di Giacomo Morini

Sportitalia si è assicurata i diritti di trasmissione della Audi Cup 2019 che vedrà in campo grandi top team internazionali come Real Madrid, Bayern Monaco, Tottenham e Fenerbache. Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) trasmetterà le due giornate del torneo in diretta ed esclusiva. L’Audi Cup 2019 si disputerà nel magnifico Allianz Stadium di Monaco di Baviera, impianto che ospita le gare casalinghe dei campioni di Germania del Bayern Monaco. Per i possessori di una smart Tv dotata di tecnologia HbbTv sarà possibile accedere a SI Smart, la nuova offerta di quattro canali tematici gratuiti targata Sportitalia, e vedere la partita in alta definizione. Basterà premere il pulsante rosso per entrare nel mondo Si Smart che regala agli appassionati l’esperienza di Sportitalia HD, SI Live24, Si Solo Calcio e SI Motori. Tutti senza spendere un euro e senza la necessità di alcun abbonamento. Di seguito la programmazione Sportitalia per la Audi Cup 2019: Real Madrid-Tottenham –Martedì 30 luglio 2019 in diretta dalle ore 16 Bayern Monaco-Fenerbache – Martedì 30 luglio 2019 in diretta dalle ore 18,30 Mercoledì 31 luglio sono in programma le finali con inizio alle ore 16 (3° e 4° posto) e a seguire alle 18,30 la finalissima per il 1° e 2° posto con in campo le vincenti delle due semifinali. Tutto il torneo della Audi Cup 2019 sarà visibile in chiaro e gratuitamente, senza bisogno di abbonamento e senza pagare un euro.