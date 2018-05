Audisio su Repubblica: "Buffon, l'uscita di scena di un mito ingombrante"

© foto di www.imagephotoagency.it

"L'ultimo spicchio della felicità può essere amaro. Vinci, ma non come vorresti. E soprattutto non tutto quello che vorresti (Champions), dopo aver perso Mondiali, Europa, e aver rischiato di essere raggiunto in Italia". Emanuela Audisio, firma de La Repubblica, apre così il suo affresco sull'addio al calcio di Gianluigi Buffon, definito nel titolo "un mito ingombrante che esce di scena con un futuro da scrivere".