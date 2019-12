© foto di Lorenzo Di Benedetto

Il presidente del Lione e della commissione per il calcio femminile dell’ECAJean-Michel Aulas ha parlato della decisione di cambiare la formula della Women’s Champions League a partire dal 2021/22: “Il calcio è lo sport numero uno al mondo e i tifosi chiedono sempre più che si sviluppi il calcio femminile. I riflettori su questo movimento sono emersi sullo sfondo di un crescente e diffuso impegno per la parità di genere nella vita quotidiana e professionale. - continua Aulas – Le riforme approvate oggi dal Comitato Esecutivo UEFA rappresentano un grande passo nella professionalizzazione del calcio femminile per club. Come Lione siamo fiduciosi che un numero maggiore di partite di qualità contribuirà allo sviluppo del calcio e ispirerà la prossima generazione di calciatrici”.