Austria-Brasile, le formazioni ufficiali: Neymar in panchina, c'è Alisson

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alle 16 andrà in scena l'amichevole tra Austria e Brasile che scenderà in campo per l'ultima volta prima di partire per la Russia. Ecco le formazioni ufficiali della gara:

AUSTRIA: Siebenhandl; Dragovic, Prodl, Hinteregeer; Lainer, Grillitsch, Baumgartlinger, Alaba; Schopf, Arnautovic, Zulj.

BRASILE: Alisson; Marcelo, Miranda, Thiago Silva, Danilo; Fernandinho, Casemiro, Paulinho; Coutinho, Gabriel Jesus, Willian.