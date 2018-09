Fonte: TuttoAvellino.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La sentenza del Tar Lazio sull'iscrizione in Serie B dell'U.S. Avellino sarà emessa domattina. Troppe le cause sostenute in giornata (circa 120), impossibile comunicare l'esito di ognuna in serata. La società biancoverde, difesa dagli avvocati Lentini e Chiacchio, scoprirà domani il suo destino. Le sensazioni restano molto pessimiste, alla luce della strenua difesa del Coni, che ha ribattuto colpo su colpo le argomentazioni irpine.