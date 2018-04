Avellino, Foscarini: “Volevamo vincere, buon punto”

Avellino Carpi 0-0

Claudio Foscarini commenta così il pareggio ottenuto dall'Avellino contro il Carpi: "L'Avellino è venuto a Carpi per vincere, l'approccio è stato buono prendendo in mano il gioco sin dall'inizio. La squadra ha fatto la sua parte ma non è stata incisiva combinando poco in avanti e sulle fasce. Il voler vincere la partita è stata la nostra prerogativa. L'infortunio di Ngawa e l'espulsione ci hanno penalizzati. Ci siamo cacciati in una situazione difficile e poi arrivano i problemi. L'atteggiamento, però, mi è piaciuto. Dovevamo fare qualcosina di più sotto porta". Foscarini prosegue nella sua analisi: "Ardemagni ed Asencio non si sono mossi benissimo. Li sceglierei ancora, però si rubavano gli spazi. Martedì sarà importantissimo e ci sarà Castaldo che ho voluto risparmiare oggi".