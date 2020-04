Avv.Di Cintio: “Con stop prolungato servirà analisi dettagliata”

Una lunga – e dettagliata – analisi per capire cosa sta accadendo al pallone nostrano. E cosa accadrà, soprattutto in Lega Pro. TuttoC.com, a tal proposito, ha intervistato l'avvocato Cesare Di Cintio, tra i più esperti legali nel campo del diritto sportivo.

Esiste ancora la possibilità di riprendere a giocare? Oppure la stagione è finita?

"Esprimo ovviamente una mia personalissima opinione: la priorità in questo momento è quella di salvaguardare la salute pubblica e, successivamente, salvare l'economia del Paese da cui dipende anche lo sport. Gli imprenditori in questo momento, in maggioranza, vedono le loro aziende chiuse e i dipendenti in cassa integrazione e per molti di loro l'ultimo dei pensieri è quello di riprendere a giocare. Per altro verso sarebbe anche antieconomico il ritorno in campo in categorie come la Serie C. Lo sport in questo senso non esser un problema per l'imprenditoria ma un bene da preservare che, tuttavia, non metta in difficoltà quelle stesse aziende che sino a un mese fa hanno consentito a tutte le squadre di allietare i nostri fine settimana.

Io penso che l'ultima parola spetti sul punto, comunque, ai Presidenti".

Perché in serie A si sta cercando di arrivare a tutti i costi alla fine della competizione?

"Credo sia necessario distinguere i discorsi che vengono sviluppati in Serie A da tutto il resto del sistema calcio che, ovviamente, non può contare sugli introiti derivanti dal partecipare a uno dei massimi campionati Europei. Questo è il motivo per cui in Serie A, come nelle massime leghe europee, si sta cercando di salvare la competizione. La scriminante è, ovviamente, il differente fatturato di un club di serie A rispetto uno di Serie B ,o peggio ancora, di Serie C.

Eppure anche nel caso della Serie A, ad un certo punto, ove il blocco dovesse prolungarsi per molto tempo, sarà necessario effettuare una analisi costi/benefici con riferimento alla opportunità di "sacrificare" la stagione in corso a favore della prossima".