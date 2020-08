Avv. Ferrioli: "Messi ha comunicato di avvalersi della clausola, ma non l'ha ancora fatto"

L'avvocato Federico Venturi Ferrioli, intervistato da Tuttosport, ha parlato della clausola che libererebbe Messi dal Barcellona. "Ha comunicato al club di volerlo fare, ma non è un atto definitivo senza retromarcia. È negoziabile dopo la confusione dell'ambiente. Non mi sento di dire che avrebbe ragione al 100%, perché nella clausola si parla di 10 giugno. Non mi sembra facile sostenere che il prolungamento modifichi quel termine. La FIFA avrebbe voce in capitolo solo dopo il venir meno del TMS, ma siamo in una fase preliminare".