Azzurri a Coverciano, oggi allenamento

Possibili nuovi accertamenti per Spinazzola

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 3 SET - La nazionale azzurra e' tornata in Italia dalla Spagna. Il charter da Madrid e' atterrato a Firenze poco dopo le 12.30, e in pullman la squadra si e' trasferita a Coverciano dove prosegue il ritiro in vista della partita di martedi' a Reggio Emilia contro Israele. Nel pomeriggio possibili nuovi accertamenti per Spinazzola, e seduta di allenamento per il gruppo.