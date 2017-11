Azzurri, allenamento a Coverciano

Con la Nazionale volerà anche il Presidente della Figc Tavecchio

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 9 NOV - Ultima seduta di allenamento degli azzurri a Coverciano prima della partenza per Stoccolma, dove domani l'Italia affronterà la Svezia nello spareggio di andata per i Mondiali 2018. Agli ordini del ct Ventura la Nazionale è scesa in campo alle dieci; a riposo precauzionale, per un affaticamento muscolare, Spinazzola, che salirà comunque sul charter azzurro. Con la Nazionale volerà anche il presidente della Federcalcio Carlo Tavecchio, che raggiungerà il ritiro di Coverciano per l'ora di pranzo. La partenza è prevista per le 16.30 da Firenze. Prima del riscaldamento, il ct Ventura si è intrattenuto in due brevi colloqui personali, prima con Verratti e poi con Bonucci.