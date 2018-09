Azzurri, Petrucci: "Mancini persona giusta"

Presidente Fip, farà bene con Nazionale

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - GENOVA, 22 SET - "Roberto Mancini è la persona giusta per guidare la Nazionale. Lo conosco da tempo e sono stato io nel 2001 a concedergli il via libera per allenare la Fiorentina. Ci siamo tenuti in contatto anche nel periodo in cui ha allenato in Russia. Ripeto, non si poteva scegliere Ct migliore: farà davvero bene". Lo ha detto l'ex commissario straordinario della Figc e attuale presidente della Fip Gianni Petrucci oggi a Genova.