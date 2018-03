B. Dortmund, Stoger: "Primo tempo pessimo, non sono meravigliato"

Il pareggio per 0-0 non è chiaramente servito a ribaltare il 2-1 subìto nella gara di andata. Il Borussia Dortmund non riesce nell'impresa e saluta l'Europa League per mano del Salisburgo nei quarti di finale. Il tecnico giallonero Peter Stoger ha commentato così l'eliminazione dalla competizione: "Il primo tempo è stato davvero pessimo, non dobbiamo meravigliarci se non abbiamo avuto neanche un'occasione. Non abbiamo fatto abbastanza in attacco e sulla trequarti. Vedo qualità settimana dopo settimana, ma ci manca continuità".