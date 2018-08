Bacca ringrazia i tifosi del Milan a suon di gol: "Grazie di tutto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Carlos Bacca, tornato ieri al Villarreal a titolo definitivo, ha utilizzato Instagram per ringraziare i tifosi del Milan, pubblicando un video con alcuni dei suoi gol in maglia rossonera: "Per i tifosi, grazie di tutto". L'attaccante colombiano ha segnato 34 reti totali nelle sue due stagioni col Diavolo.