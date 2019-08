Badelj alla Fiorentina, il messaggio di Viviano: "Bentornato a casa"

È ufficiale il ritorno di Milan Badelj alla Fiorentina. Un rientro importante, tanto a livello umano quanto sportivo, che tra i tifosi viola in queste ore ha suscitato pareri contrastanti. Non sembra avere dubbi in merito, però, il portiere Emiliano Viviano, grande supporter della squadra gigliata che attraverso le proprie Instagram Stories ha voluto dare il bentornato all'ormai ex centrocampista della Lazio: "Bentornato a casa", il messaggio di Viviano con tanto di foto di Badelj al Franchi che indossa la fascia in omaggio di Astori.