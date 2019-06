Baggio su Boban e Maldini: "Sarebbe un grande tandem al Milan"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato dai media croati, Roberto Baggio ha parlato anche di Milan e delle possibilità di nuova dirigenza amarcord per la formazione rossonera. "Non è mia abitudine commentare però Maldini come dirigente, Zvone (Boban, ndr) altrettanto... Sembra una grande combinazione", ha detto a 24 Sata.