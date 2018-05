Bagni avverte ADL: "Mendes? Quando lavori con i big sei quasi ricattato"

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Chi al posto di Maurizio Sarri in caso di addio del tecnico al Napoli? Ha risposto a questa domanda Salvatore Bagni, ex calciatore dei partenopei, attraverso gli studi di Canale 8. "Conte e Ancelotti? Impossibile, Benitez ha già risposto a De Laurentiis. Il mio preferito è Gasperini. De Laurentiis con Mendes? Quando lavori coi più grandi sei quasi ricattato. Loro ti aprono tutte le porte e spesso sei costretto a prendere giocatori che non vorresti a ingaggi che non vorresti", ha detto.