Baiano: "Sarri alla Juve? Con CR7 creerebbe un rapporto fantastico"

Francesco Baiano, attaccante della Sangiovannese di Maurizio Sarri ha raccontato il tecnico su RadioBianconera, nel corso di Bordocampo. Tuttojuve.com riporta il suo interventi:

SARRI - "Raccontare Maurizio è semplice. Un grande professionista, quell'anno è arrivato a San Giovanni dalla Sansovino e ho trovato un allenatore molto disponibile con tutti i giocatori, non solo con me. Ha cercato subito di proporre la sua filosofia di calcio e la squadra quell'anno partiva con l'obiettivo di vincere. Noi lo definivamo il martello perché già allora lavorava 24 ore al giorno per migliorare la squadra e mettere nuove idee. E ha continuato così negli anni".

L'UOMO OLTRE LE INTERVISTE - "Non è un burbero, avevo un altro allenatore che dava quella impressiona ma poi era tutt'altro, Zeman. Parlava pochissimo, poi nello spogliatoio era molto divertente. Sarri è di questo tipo, sembra burbero ma poi è eccezionale. Aiuta a farti tirare fuori il meglio e ti sta vicino anche nei momenti difficili e questo penso sia importantissimo per un giocatore".

SARRI E I BIG - "Con me si rapportò come tutti. Se pensiamo a CR7 io credo che tra i due nascerebbe un gran rapporto. Lui si fa voler bene, non è solo l'allenatore delle due ore sul campo, ma si interessa anche della vita del calciatore. Per questo ti entra dentro e ha avuto un grande rapporto con i grandi giocatori, basti pensare a Higuain. Ma lui ha un grande rapporto con tutta la squadra, sappiamo che il calcio è uno sport di squadre e anche se Ronaldo è il più bravo al mondo senza gli altri dieci si va poco lontano".

ANEDDOTI - "Il venerdì provavamo punizioni e calci d'angolo: era un dramma. Ti teneva un'ora e mezza e chi calciava angoli e punizioni aveva bisogno del ghiaccio dopo l'allenamento. Finché lui non vedeva tutto perfetto non si andava via. A volte io mi avvicinavo a lui e gli dicevo che non ce la facevano più i tiratori, ma lui da buon martello cercava la perfezione e ci faceva continuare. Questo fa capire quanto tiene al proprio lavoro".