Baiano sul Napoli: "Mi piace intuizione di avvicinare Insigne alla porta"

© foto di Federico De Luca

Francesco Baiano, ex attaccante di Napoli e Fiorentina, ha parlato attraverso le frequenze di Radio Marte in merito ai partenopei. “Non mi meraviglia che Ancelotti stia cambiando molto. Forse a Genova contro la Sampdoria lo ha fatto troppo presto perché non c’erano gli impegni internazionali. Adesso non sorprende sinceramente, Ancelotti sta dando a tutti la possibilità di giocare. Il modulo è cambiato e mi piace molto l’intuizione di avvicinare Insigne alla porta. Ancelotti ha vissuto tante partite come quelle di sabato contro la Juventus e quindi trasmetterà la sua tranquillità alla squadra. Per il Napoli fare un risultato positivo darebbe consapevolezza considerando la forza dell’avversario che è la più forte d’Italia ma non solo”, ha detto.